Вестник Кавказа

Мини-молокозавод вот-вот откроется на Ставрополье

Мини-молокозавод вот-вот откроется на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Небольшое предприятие по выпуску молочной продукции – сметаны, сыра и так далее – совсем скоро заработает в Андроповском районе, рассказали власти муниципалитета.

Мини-завод молочной продукции в скором времени начнет выпускать масло, творог и другие молочные продукты в Андроповском районе, рассказали в администрации округа на Ставрополье.

Новое миниатюрное предприятие построено на основе прежнего сельскохозяйственного кооператива. Для его создания был получен грант на сумму 10,5 млн рублей, а общая стоимость проекта достигла 18 млн.

В данный момент строительство близится к завершению. На заводе стоит соответствующее новым требованиям оборудование для изготовления молочных продуктов, подготовлены помещения, где разместятся холодильник, а также парогенератор.

Объемы ежедневной переработки – минимум две тонны молока в день. Потребители смогут получать такие востребованные продукты, как масло и сметана, творог, сыр и так далее.

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