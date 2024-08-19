Пожар на мусорке в Абхазии локализовали спустя 22 дня

Спасатели смогли локализовать возгорание на полигоне в Галском районе Абхазии благодаря прошедшим дождям. Пожар не могли потушить около 22 дней.

Пожар на мусорном полигоне в Галском районе Абхазии локализован, рассказал замначальника местной администрации Дмитрий Адлейба.

Это стало возможным благодаря сильным дождям, которые прошли сегодня и накануне.

Технику, прибывшую из Сухума к месту возгорания, отправили обратно. Около полигона продолжают находиться несколько столичных пожарных для предотвращения повторного пожара и тушения скрытых очагов огня.

"Осталась также работа по захоронению мусора, который лежит на поверхности"

- Дмитрий Адлейба

Напомним, что мусорка в селе Щащикуара загорелась еще 16 августа. Вероятной причиной стало неаккуратное обращение с огнем. Тушение было затруднено сильным ветром и аномальной жарой. На помощь местным пожарным спустя несколько дней отправили бригады из Сухума.