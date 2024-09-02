Горящий дом потушили в Симферополе

Пожар в девятиэтажном доме потушили за два с лишним часа в Симферополе. Было эвакуировано несколько десятков человек. Фото и видео с места событий распространило МЧС Крыма.

Возгорание в многоэтажке удалось оперативно потушить пожарным в Симферополе, рассказали в крымском МЧС.

Сигнал о пожаре поступил в 17:45 мск. Звонивший сообщил, что на седьмом этаже жилого дома в Центральном районе крымской столицы, на улице Крылова, пылает пожар.

Пожарные выяснили, что пожар начался с электросчетчика на лестничной площадке. Этажи наполнились дымом, и была проведена эвакуация. В общей сложности были эвакуированы 40 жильцов, спасены восемь человек, в том числе ребенок.

Пожар удалось локализовать в 18:50, а полностью потушить – в восемь часов вечера. Площадь, которую охватывал огонь, достигала 30 кв м.