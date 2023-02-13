Грузия и Израиль займутся укреплением экономических отношений

Опубликовано: 9:40, 13 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В ходе телефонного разговора глав МИД двух стран министры договорились укреплять связи.

Руководитель МИД Израиля Эли Коэн провел телефонный разговор со своим грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили, написал Коэн в своем Twitter.

В ходе диалога израильский министр выразил благодарность Тбилиси за воздержание на крайнем голосовании против Израиля в ООН. Также он призвал грузинскую сторону усилить принять участие в вопросе по признанию элитных частей иранских вооруженных сил террористической организацией.

В заключение Коэн заявил о договоренности укрепления двусторонних экономических отношений.

Ранее, как сообщал "Вестник Кавказа", Эли Коэн поговорил по телефону с главой польского МИД Збигневом Рау - это первая за два года беседа министров двух государств.