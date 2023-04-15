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Грузия получит благодатный огонь за два часа до Пасхи

Грузия получит благодатный огонь за два часа до Пасхи
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Грузинские священники и паломники привезут сегодня вечером благодатный огонь, сошедший днем в Иерусалиме в Храме Гроба Господня. Для этого из Иерусалима в Тбилиси их перевезет специальный рейс, организованный Грузинской православной церковью.

Благодатный огонь, сошедший сегодня в Иерусалиме в Храме Гроба Господня, появится в Грузии за два часа до начала Пасхи. Отметим, что грузинские православные священники и паломники участвовали в церемонии схождения благодатного огня наравне с другими христианскими священнослужителями и верующими.

Известно, что Грузинская православная церковь отправила за благодатным огнем специальный рейс, который в кратчайшее возможное время перевезет его в республику. Участвовавшие в церемонии граждане Грузии будут сопровождать его на этом пути.

Согласно расписанию, спецрейс с благодатным огнем приземлится в аэропорту Тбилиси около 22:00. Оттуда благодатный огонь будет распространен по всем грузинским церквям.

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