Паломники в Иерусалиме встретили Благодатный огонь

Опубликовано: 15:00, 15 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Только что в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Прямую трансляцию из храма вели Первый канал, а также телеканалы "Россия-1" и НТВ.

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь, символизирующий свет Воскресения Христова, святыня для всех верующих христиан. Он сходит в Кувуклии - часовне в центре храма Воскресения Христова, скрывающей пещеру Гроба Господня, где находится особо почитаемая всеми христианами плита, под которой располагалось место погребения Иисуса Христа. Его появление в канун православной Пасхи, несмотря на регулярность, называют чудом.

Пасха - самый важный праздник всех христиан, который знаменует Воскресение Иисуса Христа после распятия. В 2023 году православные отмечают Пасху 16 апреля. Верующие красят пасхальные яйца, пекут куличи и готовят пасху.

Фонд Андрея Первозванного доставит Благодатный огонь в Москву из Иерусалима предстоящей ночью, представители епархий Русской православной церкви привезут его в десятки городов России. Борт с Благодатным огнем приземлится в столичном аэропорту "Внуково-3", где его встретят представители епархий. Затем он будет доставлен в Архангельск, Анадырь, Нефтекамск, Уфу, Волгоград, Вологду, Воронеж, Киров, Читу, Иваново, Иркутск, Калугу, Кострому, Красноярск, Норильск, Кемерово, Курск, Саранск, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Орел, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Рязань, Салехард, Самару, Санкт-Петербург, Саратов, Ульяновск, Смоленск, Сыктывкар, Тамбов, Казань, Тверь, Тулу, Ижевск, Ханты-Мансийск, Чебоксары, Южно-Сахалинск, Якутск.

Конечно, Благодатный огонь к торжественному патриаршему богослужению прибудет и в храм Христа Спасителя в Москве. В течение пасхальной службы лампады с огнем будут доставлены в 11 других храмов столицы и храмы ближайшего Подмосковья, где все желающие смогут в течение Светлой Седмицы возжечь свои лампады.

Делегация Фонда Андрея Первозванного уже получила Благодатный огонь в Иерусалимском храме Гроба Господня и направляется в аэропорт Бен-Гурион, чтобы доставить огонь в Россию.