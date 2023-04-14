Опубликовано: 14:00, 14 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ильхам Алиев поздравил православных жителей Азербайджана с Пасхой. Он отметил, что в республике мирно уживаются самые разные этнические и религиозные меньшинства, совместно делая вклад в развитие независимого государства.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил с Пасхой православную христианскую общину республики.

В Азербайджане мирно живут вместе представители различных этнических групп и вероисповеданий, они сосуществуют в условиях взаимного уважения и доверия, прежде всего отметил он.

"Сохранение межнациональной дружбы и межконфессиональной гармонии в нашей стране, продвижение высокой культуры сосуществования и демократических общественно-нравственных ценностей, пропаганда межцивилизационного диалога в глобальном масштабе являются одними из основных направлений нашей государственной политики, основанной на прогрессивных национально-исторических традициях",

– сообщил Ильхам Алиев.

Современный Азербайджан - одна из мировых локаций мультикультурализма. В республике открыты разнообразные возможности для сохранения всеми этническими и религиозными меньшинствами, к которым относится и христианская община, своих традиций, культуры языка. Такие соотечественники, подчеркнул он, имеют возможность не отходить от своих национально-духовных ценностей, и, проживая в демократической и толерантной среде, вместе с представителями других вероисповеданий активно участвуют во всех сферах "общественно-политической жизни, вносят достойный вклад во всестороннее развитие независимого государства", говорится в поздравлении азербайджанского президента.

"Праздник Пасхи является символом возрождения, обновления, чувств милосердия и сострадания. По случаю этого знаменательного дня еще раз желаю каждому из вас счастья, вашим семьям - приятных праздников и благополучия. С праздником!"

– поздравил Ильхам Алиев.