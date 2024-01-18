Грузия сменила послов сразу в четырех странах

Грузия назначила новых послов в четырех странах. Сегодня с ними провел встречу премьер республики Ираклий Гарибашвили.
Грузия объявила о назначении послов в четырех странах – Израиле, Иордании, Китае и Кувейте.
В сообщении, распространенном администрацией грузинского правительства, сказано, что 24 января премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили встретился с новоназначенными послами.
Новым послом Грузии в Израиле стала Заза Канделаки, в Иордании – Арчил Джулиашвили, в Китае – Паата Каландадзе, в Кувейте – Ношреван Ломтатидзе.
Грузинскую дипломатическую миссию в Израиле раньше возглавлял Лаша Жвания, в Иордании – Заза Канделаки, в Китае – Арчил Каландия, в Кувейте – Константин Жгенти.