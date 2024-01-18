Вестник Кавказа

Грузия сменила послов сразу в четырех странах

Посол Грузии в Израиле Заза Канделаки и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили
© Фото: сайт правительства Грузии
Грузия назначила новых послов в четырех странах. Сегодня с ними провел встречу премьер республики Ираклий Гарибашвили.

Грузия объявила о назначении послов в четырех странах – Израиле, Иордании, Китае и Кувейте.

В сообщении, распространенном администрацией грузинского правительства, сказано, что 24 января премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили встретился с новоназначенными послами.

Новым послом Грузии в Израиле стала Заза Канделаки, в Иордании – Арчил Джулиашвили, в Китае – Паата Каландадзе, в Кувейте – Ношреван Ломтатидзе.

Грузинскую дипломатическую миссию в Израиле раньше возглавлял Лаша Жвания, в Иордании – Заза Канделаки, в Китае – Арчил Каландия, в Кувейте – Константин Жгенти.

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Посол Грузии в Кувейте Ношреван Ломтатидзе и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили
© Фото: сайт правительства Грузии
Посол Грузии в Иордании Арчил Джулиашвили и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили
© Фото: сайт правительства Грузии
Посол Грузии в Китае Паата Каландадзе и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили
© Фото: сайт правительства Грузии
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