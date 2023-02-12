Председатель азербайджанского парламента прилетела в Москву

В Россию прибыла делегация парламента Азербайджана, во главе с его председателем Сахибой Гафаровой. Она встретится со спикерами Госдумы и Совфеда.
Спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова, во главе парламентской делегации, прибыла с официальным визитом в Россию.
В аэропорту "Внуково-2" азербайджанских парламентариев встречали вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы и другие официальные лица.
В программу визита входят встречи Сахибы Гафаровой с председателями Госдумы и Совета Федерации.
Как сообщал "Вестник Кавказа", 28 октября прошлого года спикер Совфеда Валентина Матвиенко и Сахиба Гафарова провели переговоры в Самарканде (Узбекистан) на полях сессии Межпарламентской Ассамблеи СНГ.