Председатель азербайджанского парламента прилетела в Москву

Опубликовано: 23:14, 12 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В Россию прибыла делегация парламента Азербайджана, во главе с его председателем Сахибой Гафаровой. Она встретится со спикерами Госдумы и Совфеда.

Спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова, во главе парламентской делегации, прибыла с официальным визитом в Россию.

В аэропорту "Внуково-2" азербайджанских парламентариев встречали вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы и другие официальные лица.

В программу визита входят встречи Сахибы Гафаровой с председателями Госдумы и Совета Федерации.

Как сообщал "Вестник Кавказа", 28 октября прошлого года спикер Совфеда Валентина Матвиенко и Сахиба Гафарова провели переговоры в Самарканде (Узбекистан) на полях сессии Межпарламентской Ассамблеи СНГ.