Российские спасатели готовы направить специалистов в Турцию

6 фев. 11:51

В МЧС России заявили о том, что готовы направить помощь в Турцию. Также помощь турецкой стороне уже готовятся оказывать азербайджанские и израильские спасатели.

Глава МЧС РФ Александр Куренков заявил о том, что ведомство готово направить в Турцию специалистов аэроотряда МЧС "Центроспас" и два самолета со спасателями.

"МЧС России готово направить спасателей в Турецкую Республику для оказания помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения, произошедшего сегодня ночью в провинции Газиантеп", - сообщает пресс-служба МЧС России.

В Азербайджане к отправке в Турцию готовятся спасатели МЧС страны. В настоящее время 370 спасателей уже прибыли в аэропорт Гейдар Алиев.

Также глава Минобороны Израиля Бени Ганц заявил о том, что приказал специалистам израильской армии готовиться для оказания экстренной помощи Турции. По его словам, израильские силы безопасности всегда готовы оказать гуманитарную помощь пострадавшему гражданскому населению повсюду.

Ранее «Вестник Кавказа» сообщал, что президент России, Азербайджана и Казахстана выразили соболезнования главе турецкого государства в связи с разрушительным землетрясением, произошедшим на юго-западе Турции.