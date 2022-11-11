В Казахстане подскочили цены на мебель

11 ноя. 9:32

По итогам октября в Казахстане на 24,8% выросли цены на мебель и предметы домашнего обихода, передает Energyprom.kz.

При этом за год в Астане цены на мебель выросли максимально - на 48,1%, в Кызылординской области - на 45,6%, в Туркестанской области - на 45,5%. Меньше всего цены на мебель за год изменились в Алматы - на 8,5%.

Больше всего мебели произвели за январь–сентябрь 2022 года в Алматы и области, а также в Павлодарской области. Стали выпускать больше деревянной мебели для столовой и гостиной, кухонной мебели, стульев, табуретов. Уменьшилось производство офисной деревянной мебели.

Импорт мебели в республику с начала года вырос на 2,1%. Чаще всего мебель в Казахстан везут из России, Беларуси и Украины.