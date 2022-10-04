Делегация Швеции посетит Анкару по вопросу экстрадиции террористов

4 окт. 15:13

На этой неделе в Турцию прибудет делегация министерства юстиции Швеции для проведения технических переговоров об экстрадиции террористов в рамках переговоров о членстве в НАТО.

О планируемом 5-6 октября визите в Турцию шведской делегации сообщил министр юстиции Турции Бекир Боздаг. По его словам, будет обсуждаться вопрос экстрадиции лиц, причастных к террористической деятельности. Министр отметил, что в Турции ожидают, что Швеция и Финляндия экстрадируют членов таких организаций "в соответствии с договоренностью, достигнутой на полях последнего саммита НАТО в Мадриде".

В ходе визита будут рассмотрены решения, принятые на первом заседании Постоянного совместного механизма, состоявшем в городе Вантаа в Финляндии 26 августа.

Напомним, Финляндия и Швеция 18 мая официально подали заявки на вступление в НАТО. Трехсторонний меморандум о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО был подписан с Турцией на саммите НАТО в Мадриде 28 июня. После чего Швеция, в рамках меморандума, сняла ограничение на поставку вооружения Турции.