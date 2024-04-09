США и ЕС перевооружат Армению по стандартам НАТО

В азербайджанских СМИ появился документ о долгосрочных планах сотрудничества Армении с США и Евросоюзом в военной сфере. Его положения свидетельствуют о намерении Запада перевооружить армянскую армию и перевести ее со стандартов ОДКБ на стандарты НАТО.

Издание Caliber.az опубликовало утечку секретного плана по перевооружению Армении, согласованного во время консультаций премьер-министра Никола Пашиняна с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Согласно этому документу из 20 пунктов, помощь Запада Еревану не ограничится несколькими сотнями миллионов долларов и будет сконцентрирована не в экономической, как заявлялось публично, а в военной сфере.

Помощь США

Американское предложение Армении состоит из восьми пунктов. В первую очередь американские эксперты помогут Еревану с обновлением военной доктрины, не менявшейся со времен Второй Карабахской войны, и обеспечат обзор оборонных стратегий РА. Для этого в Армению прибудут команды аналитиков, что на месте изучить армянские ВВС и ПВО, в настоящее время действующие по стандартам ОДКБ.



Военное взаимодействие США с Арменией в целом будет построено по стандартам НАТО и направлено на выполнение задач по партнерству республики с альянсом по нормативным программам PARP и OCC. Целью Вашингтона во взаимодействии с Ереваном заявлено значительное увеличение военного потенциала РА и укрепление ее границ – в особенности армяно-иранской границы.



Один из ключевых пунктов – США профинансируют перевооружение Армении по программе FMF, деньги будут направлены на покупку современных вооружений. Также Ереван будет включен в американскую программу военного образования IMET, а военные США будут на месте повышать квалификацию армянских солдат и офицеров в ходе совместных учений (конечная цель – оперативная совместимость ВС Армении с натовскими войсками).



Также США помогут с распространением GPS в республике.

Помощь Евросоюза

ЕС также даст Армении денег на военные нужды через Европейский фонд мира. Совместные учения пока не планируются, но европейские силовики будут консультировать Ереван наравне с американскими. Также заявлено строительство европейскими специалистами военной инфраструктуры на условной армяно-азербайджанской границе.



В целом европейское предложение сфокусировано именно на пограничных вопросах, что объясняется упомянутым в документе решением Еревана о выводе российских пограничников со всех армянских погранпунктов, в особенности с армяно-иранской границы – ЕС выразил полную поддержку этим планам режима Никола Пашиняна. На замену россиянам предполагается поставить сотрудников Агентства ЕС по безопасности внешних границ Frontex.



Ожидаемым пунктом в европейском предложении является расширение "наблюдательной" миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе – и по числу сотрудников, и по функционалу; согласовано дальнейшее продление сроков ее работы в Армении. Также ЕС проведет анализ юридических и технических аспектов присутствия российской военной базы в Гюмри и представит инициативы по понижению общей военно-технической зависимости Армении от союзничества с Россией.

Треугольник США-Армения-ЕС

Вместе западные страны предлагают повысить квалификацию разведчиков и государственной охраны Армении и усилить армянских хакеров. Для реализации всех заявленных целей будет создана совместная группа США-ЕС.



Отдельно стоит пункт 19, в котором сказано о помощи Запада в выводе из эксплуатации Армянской АЭС (производящей 25% энергии в республике) с последующим финансированием новой атомной электростанции. Размеры этого финансирования, как и любого другого в опубликованном документе, не указаны. Стоит отметить, что одно только строительство АЭС подразумевает затраты порядка $20 млрд.

Сумма обещаний

Как можно видеть, в основу планов военного сотрудничества Армении с Западом положены два параллельных процесса: перевод армянской армии со стандартов ОДКБ на стандарты НАТО и разрыв военных и военно-технических связей Еревана с Москвой. Самостоятельно обеспечивать свою безопасность Республика Армения не планирует, речь идет только о замене партнера в этой сфере, а именно об отказе от работы с региональным государством, заинтересованным в стабилизации Южного Кавказа – Россией – в пользу контактов с внерегиональными игроками, настроенными на поддержание нестабильности на российских и иранских рубежах.



Причины замены конструктивного партнера вредоносным могут быть либо идейными, либо финансовыми. Объективно у властей Армении нет оснований быть недовольными именно российской позицией по завершению армяно-азербайджанского конфликта и закрытию "карабахского вопроса" (чем сегодня режим Пашиняна объясняет политическую миграцию Еревана в западном направлении), ведь ни Париж, ни Брюссель, ни Вашингтон не помогали им ничем, кроме слов, во время боевых действий. Финансовые причины все еще остаются в тени и вызывают много вопросов, так как даже такой маленькой стране, как Армения, требуются миллиарды долларов для полноценного перевооружения после разгрома в конце Карабахской войны, а средства Запада сейчас распылены на поддержку Украины, Тайваня и Израиля. Без значительных денег "переезд на Запад" будет держаться исключительно на личном желании команды Никола Пашиняна сбежать от России в Евросоюз.



Еще меньше, чем денег, на Западе осталось оружия, уходящего во все те же три крупнейших точки геополитической напряженности. Возможно, поэтому в документе не сказано о конкретных поставках западных вооружений, а говорится только о финансировании перевооружения по линиям американской программы FMF и Европейского фонда мира. На полученные средства Еревану придется самостоятельно искать продавцов оружия, соответствующего стандартам НАТО, в связи с чем отпадают закупки в Иране, но остается Индия как поставщик.



Значительное внимание в документе уделено тому, чем США и ЕС могут начать заниматься уже сейчас – переобучению армянских военных по натовским программам и реформе военной доктрины Армении под западные интересы на Южном Кавказе. В минимальном виде реализация 20 пунктов плана США-Армения-ЕС сведется к выводу Погранвойск ФСБ РФ из Армении, превращению "наблюдательной" миссии ЕС в региональный штаб западных разведок и ограниченному переключению армянской армии со стандартов ОДКБ на стандарты НАТО (для 100%-го переключения нужно полностью сменить вооружения с российских на западные, а на это нет денег ни у тех, ни у других). Все это не требует больших затрат от Запада, а геополитический эффект будет значительный.



Если Вашингтон и Брюссель остановятся на программе-минимум, существенных перемен в обороноспособности и наступательном потенциале Армении не произойдет. Обученным воевать по-западному армянским солдатам и офицерам не к чему будет применить полученные умения и навыки, так как в их распоряжении останутся все те же советские и российские вооружения. Проблемы у региона начнутся лишь в том случае, если западные политики захотят серьезно вложиться в армянский проект и дадут режиму Пашиняна либо миллиарды на перевооружение, либо большие объемы эффективного современного оружия. Пока что планы военного сотрудничества выглядят в большей степени угрозой российским интересам, чем соседям Армении.



Характерно, что в документе ни разу не упомянуты ни Азербайджан, ни какие-либо западные военные гарантии Армении в случае боевых действий против Азербайджана. Это признак того, что военная игра Вашингтона и Брюсселя с Ереваном ведется в первую очередь против Москвы.