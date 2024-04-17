Захарова назвала предстоящие учения НАТО провокацией у границы с Россией

Учения НАТО начнутся в Финляндии 26 апреля, риски военных инцидентов возрастают на фоне маневров НАТО вблизи границы РФ, это провокация, уверена Мария Захарова.

На этой неделе в Финляндии стартуют военные учения Североатлантического альянса, маневры поблизости от российской границы это провокация, считает официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Военные учения НАТО вблизи российских границ носят провокационный характер. Их задача – демонстрацией силы оказать военное давление на Российскую Федерацию"

– Мария Захарова

Учения начнутся 26 апреля, по мнению представителя российского МИДа, НАТО, пытаясь оправдать свои агрессивные устремления "нагнетают истерию вокруг мнимой российской "угрозы", а также распространяют сообщения о том, что РФ якобы готовит нападение. Это гибридная война коллективного Запада против России, добавила она, передает РИА Новости.