Глава ЕК: лидеры ЕС на саммите  не согласуют эмбарго на импорт российской нефти

24 мая. 18:27

Главы государств и правительств Евросоюза на саммите 30-31 мая не смогут согласовать эмбарго на импорт российской нефти, заявила во вторник председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью газете "Политико".

По ее словам, основная сложность заключается в том, что это очень техническое решение.

"Мы говорим о странах, не имеющих выхода к морю, которые нуждаются в альтернативных поставках по трубопроводу, поэтому вы должны говорить об инвестициях в трубопроводы, чтобы увеличить поставки, и мы говорим о нефтеперерабатывающих заводах, которые необходимо обновить, а также об инвестициях и возобновляемых источниках энергии", - сказала Урсула фон дер Ляйен, отвечая на вопрос, смогут ли лидеры ЕС согласовать нефтяное эмбарго.