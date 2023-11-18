СМИ: Евросоюз готов принимать российских туристов без биометрических паспортов

Отсутствие биометрического паспорта у россиян не подразумевает автоматический отказ во въезде в страну Евросоюза, даже если она вводит новую систему Entry/Exit System, сообщили в Еврокомиссии.

Страны Евросоюза готовы принимать российских туристов, даже если у них нет биометрического паспорта, даже если в стране уже действует новая система Entry/Exit System (EES), пишет газета "Известия" со ссылкой на Еврокомиссию.

"Отказ во въезде не основан исключительно на том факте, что у путешественника нет биометрического паспорта. В случаях, когда он имеет действительный проездной документ, дающий ему право на пересечение границы, действительную шенгенскую визу и соответствует всем другим условиям, изложенным в Шенгенском пограничном кодексе, биометрический паспорт не требуется"

- Еврокомиссия

Чтобы въехать в страну, входящую в Шенгенскую зону, иностранцам нужно зарегистрировать свои данные при пересечении границы и получить штамп от пограничника. Решение в каждом случае будет приниматься индивидуально представителем погранслужбы этой страны, а значит - решение об отказе или разрешении въезда остается за государствами-членами.

Сама система EES не предусматривает каких-либо конкретных последствий для путешественников, - добавили в Еврокомиссии.