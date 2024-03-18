Ереван комбинирует США с ЕС

Не успел генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уехать из Еревана, как Армению спешат обработать другие ведущие западные игроки. Премьер-министр Никол Пашинян встретился сегодня с президентом Франции Эммануэлем Макроном на саммите по ядерной энергетике, а через две недели его ждут переговоры одновременно с госсекретарем США и главой Еврокомиссии.

Обещание в Гранаде

5 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян не зря провел время в Гранаде. Изначально его целью была встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым при участии председателя Евросовета Шарля Мишеля. Лидеры двух республик могли подписать мирное соглашение после контртеррористической операции Азербайджана в Карабахе, однако попытка французского лидера Эммануэля Макрона стать одним из посредников гранадского формата привела к отмене поездки Ильхама Алиева в Испанию. Макрон не первый год занимает антиазербайджанскую позицию, из-за чего Париж лишился статуса объективного посредника.

Несмотря на провал встречи с Алиевым, Пашинян использовал свою поездку для налаживания и углубления контактов с европейскими лидерами. В Гранаде 5 октября проходило очередное заседание Европейского политического сообщества, созданного Брюсселем для общения со странами, которые в ближайшей перспективе не станут членами ЕС. Пашинян успел встретиться с основными действующими лицами. В четырехстороннем формате он поговорил с Макроном, Мишелем и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

С армянским лидером увиделась и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. И как раз на этой встрече они с Пашиняном условились провести новый раунд переговоров. Причем на нем будет присутствовать также госсекретарь США Энтони Блинкен. О планах проведения совместного мероприятия ЕС-США-Армения прессе сообщили Пашинян и фон дер Ляйен. До сегодняшнего дня ясности относительно даты не было, но секретарь Совета Безопасности Армении Армен Григорян утром объявил о встрече 5 апреля.

"Встреча председателя фон дер Ляйен, премьер-министра Пашиняна и госсекретаря Блинкена запланирована на 5 апреля этого года в Брюсселе, на ней планируется обсудить пути трехстороннего сотрудничества, которое будут способствовать развитию Армении. Мероприятие также направлено на повышение устойчивости Армении. В ближайшее время возможно будет поговорить об этом более подробно", - сообщил он.

Запад окружает Армению

Тайминг трехстороннего формата ЕС-США-Армения не вызывает вопросов, как и тот факт, что именно сейчас дата стала известной. Ведь в начале недели в Ереване побывал генсек НАТО Йенс Столтенберг. НАТО - альянс, собирающей под своим зонтиком и США, и Европу. Так что, прибыв в Ереван, Столтенберг фактически подготовил переговорную почву для коллег из Старого и Нового света.

Становится ясно, что встречи Пашиняна с западными лидерами и поездки представителей евроатлантических сообществ - не разрозненные события. Армения работает не исключительно с Францией, где проживает большая армянская диаспора. Это комплексный подход, причем с обеих сторон. Армении нужна поддержка всего Евросоюза и НАТО, а не отдельных стран-членов.

Прежде чем понять, почему Пашинян заинтересован во встрече с Блинкеном и фон дер Ляйен, давайте обозначим вкратце интересы каждого из игроков.

Интересы Запада

Евросоюз заинтересован в расширении евроинтеграции. Революция 2018 года в Ереване для Брюсселя - политическая победа. Режим Пашиняна они считают демократическим. Даже если ЕС не будет в ближайшее время принимать Армению в свой состав, какие-то бонусы все равно последуют. Не зря стороны уже начали переговоры об облегчении визовых режимов. Армения разместила у себя европейскую наблюдательную миссию, что демонстрирует интеграцию в сфере внешней политики. В перспективе нельзя исключать подписание договора об ассоциации. И Пашинян готов к этому и любым более углубленным формам интеграции.

Что касается США, то для них поддержка "демократического" правительства Пашиняна - тоже геополитическая необходимость. После начала специальной военной операции на Украине в Ереване побывали бывшая глава Палаты Представителей Нэнси Пелоси и директор ЦРУ Уильям Бернс. Вашингтон видит в Ереване идеологического союзника. Вместе с Евросоюзом США заинтересованы в укреплении влияния в Армении, чтобы подорвать позиции России. Ситуация тем более для них благодатная, что режим Пашиняна открыто конфликтует с Москвой после закрытия "карабахского вопроса".

Интересы Пашиняна

Для Пашиняна партнерство с ЕС и США - возможность решить три задачи. Первая - поддержка сильных игроков нужна для сохранения власти. Вторая - Пашинян рассчитывает на помощь США и ЕС в отстаивании своих интересов в урегулировании отношений с Азербайджаном, так как после Карабахской войны в Ереване засомневались в союзе с Россией и теперь видят в НАТО новый гарант безопасности республики. Третья - Пашинян намерен вести свою страну путем интеграции в западные структуры, что предполагает отказ от союза с Россией.

Таким образом, учитывая совокупность антироссийских действий и заявлений Пашиняна, 5 апреля он воспользуется возможностью, чтобы еще на один шаг сблизиться с ЕС и США. Вашингтон и Брюссель действуют синхронно в вопросе выдавливания России из Южного Кавказа.