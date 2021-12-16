Историческая возможность для Армении, которую нельзя упустить

Если Ереван грамотно себя поведет на этапе нормализации отношений с Анкарой, это может поспособствовать установлению мира и стабильности во всем Кавказском регионе, пишет турецкая "Сабах".

Первый серьезный сигнал относительно нормализации турецко-армянских отношений прозвучал на ужине, который был организован президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом для глав иностранных миссий 25 августа 2021 года, в 950-ю годовщину победы при Манцикерте. Тогда Эрдоган напомнил, что Турция предприняла немало шагов для мирного урегулирования напряженности. Он отметил, что с окончанием армянской оккупации азербайджанских земель открылись новые возможности для установления прочного мира в регионе, и Турция сделает все от нее зависящее, если Армения оценит эти возможности.

Двумя днями позже на заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван ответит на позитивные сигналы из Анкары. В новой правительственной программе, представленной Пашиняном, отсутствие дипломатических отношений между Арменией и Турцией и закрытые границы были обозначены как негативные факторы с точки зрения региональной стабильности и мира.

Вскоре было сделано несколько заявлений в поддержку нормализации отношений. На днях министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу сказал, что обе страны назначат специальных представителей для ведения диалога о нормализации отношений, а из заявления пресс-секретаря МИД Армении Ваана Унаняна следует, что Армения готова к процессу нормализации отношений с Турцией без предварительных условий.

1915 год и территориальные претензии

Основная причина напряженности между двумя странами известна: на повестке дня в Армении остаются претензии по поводу событий 1915 года, а в конституции страны по-прежнему содержатся ссылки на территориальные претензии к Турции.

На официальном гербе Армении изображена гора Арарат, расположенная в Турции. Националистическая и популистская риторика Армении, которая используется для прикрытия реальных проблем страны, также усугубляет сложившуюся ситуацию. И ни одно турецкое правительство не может мириться с таким агрессивным подходом. Нельзя ожидать, что Турция поддержит территориальные претензии или использование термина "геноцид" в отношении событий 1915 года.

Тем не менее Эрдоган, который также демонстрировал по отношению к Армении добрую волю в 2008-2009 годах, берет на себя множество политических рисков, чтобы выйти из тупика. Например, 24 апреля 2015 года (100-я годовщина событий 1915 года) Эрдоган отправил бывшего министра по делам ЕС Волкана Бозкыра на церемонию, проводимую в армянской церкви Святой Девы Марии в Стамбуле, организованной Армянским патриархатом Стамбула, чтобы зачитать искреннее послание. Бозкыр также стал первым турецким министром, присутствовавшим на такой церемонии. Несомненно, это было революционное событие.

Возможность

Если армянские политики хоть немного заботятся об истинном положении дел, Эрдоган не упустит возможности помочь. До сих пор официальная риторика в Армении на тему "геноцида", основанная на прямой враждебности по отношению к Турции, служила лишь для того, чтобы сделать страну пешкой в руках внешних сил. Кроме того, подобный дискурс приносит деньги и статус представителям диаспоры. Печально, но факт: такой подход не принес бедным слоям населения Армении ничего, кроме вреда. Люди уезжают из страны. Некоторые даже уехали в Турцию на заработки.

Если нынешнее правительство Армении решится улучшить такие базовые условия, как открытие всех транспортных маршрутов для регионального сотрудничества, это будет способствовать установлению мира, стабильности и процветания во всем Кавказском регионе, укрепив сотрудничество между странами региона, включая Армению. Фактически, подобное здравое поведение ускорит процесс ликвидации следов коллапса, вызванного военным и политическим поражением в Карабахе.