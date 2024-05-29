Вестник Кавказа

Азербайджанские граждане возвращаются в Шушу

Крепость в Шуше
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
Азербайджанский город Шуша продолжает принимать жителей. Сегодня в город возвращаются 85 человек, это семьи бывших вынужденных переселенцев.

В Азербайджане продолжает действовать программа «Большое возвращение», сегодня в Шушу переезжают 85 человек.

Утром 12 июня из Баку выдвинулась колонна автомобилей, перевозящая в родной город Шуша 21 семью. В возрожденный город возвращаются бывшие вынужденные переселенцы и члены их семей, всего 85 человек.

Таким образом, численность населения Шуши приблизилась сегодня к 500 человек, постоянно в городе, освобожденном от оккупации и восстановленном для жизни, проживает 126 семей.

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