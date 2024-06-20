Границу Дагестана и Азербайджана потрясло землетрясение

На границе Дагестана и Азербайджана произошло землетрясение. Магнитуда составила 4,1. Жертв и пострадавших не обнаружено.

На границе Азербайджана и Дагестана были зафиксированы подземные толчки, сообщает пресс-служба Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в 03:11 возле пункта пропуска Яраг-Казмаляр. Очаг подземных толчков располагался на глубине 10 км.

Сообщения о погибших и разрушениях не поступали. В Дагестане также говорили о землетрясении в 43 км от Дербента. Эпицентром оказался Магарамкентский район.

Помимо этого, в это же время произошли ощутимые подземные толчки в Каспийске.