Вестник Кавказа

Границу Дагестана и Азербайджана потрясло землетрясение

Границу Дагестана и Азербайджана потрясло землетрясение
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На границе Дагестана и Азербайджана произошло землетрясение. Магнитуда составила 4,1. Жертв и пострадавших не обнаружено.

На границе Азербайджана и Дагестана были зафиксированы подземные толчки, сообщает пресс-служба Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в 03:11 возле пункта пропуска Яраг-Казмаляр. Очаг подземных толчков располагался на глубине 10 км.

Сообщения о погибших и разрушениях не поступали. В Дагестане также говорили о землетрясении в 43 км от Дербента. Эпицентром оказался Магарамкентский район.

Помимо этого, в это же время произошли ощутимые подземные толчки в Каспийске.

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