Пашинян обвинил реваншистов в провале переговоров с Азербайджаном

Никол Пашинян, на фоне массовых протестов и активизации оппозиционных сил, решил назвать тех, кто, по его мнению, виноват в провале переговоров с Баку в годы Карабахской войны и в том, что армянское население оставило Карабах.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая сегодня в Нацсобрании обратился к своим политическим оппонентам с обвинениями в провале мирных переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта в годы Карабахской войны.

Пашинян заявил, что ошибкой было в переговорах с Баку требовать максимум, а именно такой стиль переговоров выбрали сепаратисты.

"Когда ты начинаешь переговоры с высокой планки, единственное, что ты можешь делать потом, это постоянно ее понижать, потому что повышать ее некуда. И именно это произошло с нами в ходе переговорного процесса. И мы не поняли, что тем самым мы предопределили наше поражение"

– Пашинян

По его словам, армянские реваншисты, клерикально-феодальная элита виновата в том, что фейковый режим Еревана на территории Карабаха был упразднен, а также в том, что армянское население Карабахского экономического района Азербайджана покинуло свои дома, решив мигрировать, в том числе в Армению. Армянский премьер подчеркнул, что сам он не был сторонником того, чтобы армянские жители Карабаха уехали из региона.