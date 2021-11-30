Москва стала лидером Европы по инновационной борьбе с коронавирусом

В рейтинге мегаполисов по инновациям, помогающим в борьбе с коронавирусом, Москва оказалась в числе лидеров.

Российская столица заняла первое место в Европе, говорится в сообщении на официальном портале мэра города Сергея Собянина.

"Среди мировых мегаполисов российская столица занимает третью строчку - после Сан-Франциско и Нью-Йорка. Пятерку замыкают Бостон и Лондон", - отмечается на сайте Собянина.

Рейтинг составлен международным исследовательским агентством StartupBlink.