Москва стала лидером Европы по инновационной борьбе с коронавирусом
В рейтинге мегаполисов по инновациям, помогающим в борьбе с коронавирусом, Москва оказалась в числе лидеров.
Российская столица заняла первое место в Европе, говорится в сообщении на официальном портале мэра города Сергея Собянина.
"Среди мировых мегаполисов российская столица занимает третью строчку - после Сан-Франциско и Нью-Йорка. Пятерку замыкают Бостон и Лондон", - отмечается на сайте Собянина.
Рейтинг составлен международным исследовательским агентством StartupBlink.