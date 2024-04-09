Горы Дагестана становятся все популярнее у любителей экстрима

В России активно развивается приключенческий туризм, и пальму первенства в этом направлении активного отдыха уверенно удерживает Дагестан – горы Кавказа все чаще привлекают самостоятельных туристов.

В России набирают популярность авторские туры в горы, и это несмотря на то, что за год средняя стоимость такого отдыха - приключенческие и велотуры, гастро- и экопутешествия, походы в горы - выросла на 15,6% сообщает YouTravel.me.

Главным драйвером роста в этом направлении стал Дагестан – отдохнуть в кавказской республике собрались почти половина клиентов сервиса, а средняя стоимость такого тура составила 38,6 тыс рублей, передает РИА Новости.

Вторым по популярности у туристов-экстремалов стал Алтай, но ему далековато до лидера – туда собираются лишь 15% туристов, да он и дороже - средняя стоимость тура — 47 тыс рублей.

Стоит отметить, что республики Кавказа вообще привлекают к себе туристов – треть туров на майские праздники путешественники раскупили именно в Кабардино-Балкарию, Северную Осетию, Карачаево-Черкесию, Пятигорск и Минводы.

Конечно, в нынешнем году путешествие обойдется дороже – так, в прошлом году отдых в КРБ обходился в среднем в 29 тыс рублей на одного, а в этом - в 53 тыс, отпуск в Северной Осетии подорожал с 36 до 61 тыс, а в Ингушетии — с 33 до 77 тыс рублей, отметили в сервисе путешествий.