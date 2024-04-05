В Дагестане почти половина номерного фонда забронирована на лето

Власти Дагестана подготовились к наплыву туристов во время летнего сезона и запланировали ряд крупных мероприятий. Уже сейчас номерной фонд Дагестана забронировал на 45%.

Летний сезон в Дагестане обещает быть жарким. Порядка 45% номеров в объектах размещения республики на летний сезон уже забронированы. Информацию об этом озвучил глава министерства туризма и народных художественных промыслов региона Эмин Мерданов

"На сегодняшний день в республике функционирует 650 средств размещения на 29,715 тыс. койко-мест, что на 3 тыс. мест больше по сравнению с прошлым годом"

– Эмин Мерданов

Он рассказал, что в этом году республика реализует несколько проектов в туристической сфере. В частности, власти намерены благоустроить и обезопасить пляжи и смотровые площадки. Также будут проведены работы по созданию туристической инфраструктуры.

Кроме этого, в этом году регион организует большое количество мероприятий для гостей и жителей республики.

По словам министра, летний сезон начнется в конце апреля с массового забега.