В Дагестане почти половина номерного фонда забронирована на лето

Летний сезон в Дагестане обещает быть жарким. Порядка 45% номеров в объектах размещения республики на летний сезон уже забронированы. Информацию об этом озвучил глава министерства туризма и народных художественных промыслов региона Эмин Мерданов
"На сегодняшний день в республике функционирует 650 средств размещения на 29,715 тыс. койко-мест, что на 3 тыс. мест больше по сравнению с прошлым годом"
– Эмин Мерданов
Он рассказал, что в этом году республика реализует несколько проектов в туристической сфере. В частности, власти намерены благоустроить и обезопасить пляжи и смотровые площадки. Также будут проведены работы по созданию туристической инфраструктуры.
Кроме этого, в этом году регион организует большое количество мероприятий для гостей и жителей республики.
По словам министра, летний сезон начнется в конце апреля с массового забега.