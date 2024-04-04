Дагестан обрел популярность среди любителей хайкинга

Дагестан вошел в семерку регионов России для занятий хайкингом. Одни из самых популярных троп расположены на склонах Сулакского каньона и возле села Гуниб.

Дагестан оказался в топ-7 российских регионов для пеших прогулок – хайкинга (прогулок на природе не более дня) и трекинга (поход с ночевками по сложному маршруту), передает сервис Туту.ру.

Популярность хайкинга и трекинга возрастает с началом весны и сохраняется на пике до осени. Любители походов выбирают Дагестан из-за местного ландшафта.

Туристическая привлекательность республики в последние годы растет. Самыми популярными тропами для пеших прогулок являются тропы на склонах Сулакского каньона и возле села Гуниб.

Стоит добавить, что в рейтинге также оказались Красноярский и Приморский края, Алтай, Карелия, Бурятия и Ленинградская область.