Вестник Кавказа

Россияне устремились в Дагестан на майские праздники

Россияне устремились в Дагестан на майские праздники
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дагестан оказался в пятерке популярных направлений, куда россияне отправятся на майские праздники. Число бронирований туров в Дагестане возросло на 10-15%.

Дагестан стал одним из главных туристических направлений на майские праздники, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России.

Помимо Дагестана, в списке лидеров оказались курорты Краснодарского края и Кавказские Минеральный Воды. Спросом также пользуется отдых в Санкт-Петербург и Калининград.

Однако в Ассоциации подчеркнули, что количество бронирований туров в Дагестан увеличилось на 10-15%. Там же заявили о высокой загрузке отелей на майские праздники, выбор которых сокращается с каждым днем.

Кроме того, в топе спроса остаются Москва и Московская область, Крым, Казань, Карелия и речные круизы. В АТОР добавили, что одним из драйверов спроса на туры по столице стала выставка «Россия» на ВДНХ.

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