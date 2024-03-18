Дагестан вошел в топ-5 туристических направлений 2024 года

Внутренних туристов в России в 2024 году станет больше на треть, иностранных - в три раза. В число самых востребованных направлений входит Дагестан.

О росте турпотока в России в этом году рассказал глава туроператора «Интурист», вице-президент АТОР по въездному туризму Александр Мусихин.

По его словам, внутренний туризм в 2024 году вырастет на 30%, на лето россияне традиционно выбирают отдых на море - Черном и Каспийском.

«Более половины бронирований сейчас приходится на курорты Краснодарского края, Петербург и Москва – около 10-15%, далее в топ-5 – Дагестан и в целом Северный Кавказ, Калининград и Казань»

– Мусихин

Он отметил, что Дагестан имеет значительный туристический потенциал, сейчас спрос ограничивается дефицитом предложения. Ситуация изменится с открытие новых отелей и курортов в регионе. Такая же ситуация наблюдается в Кавминводах.

Поток иностранных туристов вырастет, как ожидается, сильнее - в три раза от показателей 2023 года. В основном в РФ едут гости из Китая, Индии, Вьетнама, Ирана, ОАЭ и Катара.