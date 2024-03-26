Вестник Кавказа

В пятерку лучших для жизни городов России вошел Краснодар

Парк Галицкого в Краснодаре
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Столица Кубани по итогам 2023 года стала пятой среди лучших для жизни российских городов-миллионников – она уступила в рейтинге только Москве, Санкт-Петербургу, Нижнему Новгороду и Казани.

Столица Краснодарского края стала пятой среди самых комфортных для жизни городов-миллионников, сообщил в своем Telegram-канале заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Таковы данные рейтинга, составленного по итогам ушедшего 2023 года: традиционно первые места в нем заняли Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Казань. Темн не менее, общее количество городов с комфортной для жителей средой достигло 759, а это - 68% российских городов, и этот индекс постоянно растет – за пять лет он "подрос" на 18%.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что россияне, вышедшие на пенсию, мечтают переехать в Сочи, Краснодар и Анапу: больше трети российских пенсионеров готовы прожить эти годы в комфортном климате, рядом с морем, да еще и в красивом и уютном городе, и даже готовы при выходе на пенсию сменить свое место жительства.

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