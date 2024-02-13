Российским застройщикам показали лучшие районы Краснодара

В Краснодаре собрались ведущие застройщики из разных регионов страны, которым показали лучшие объекты городской застройки и ее планировки, которыми по праву может гордиться столица Кубани.

В столице Краснодарского края проходит общероссийский урбан-тур, в котором принимают участие представители ведущих девелоперов России – у представителей лучших строительных компаний есть возможность посмотреть и оценить лучшие архитектурные объекты города: парк Галицкого "Краснодар" и три городских жилых комплекса.

"Мы принимаем участие в урбан-туре впервые, приятно, что наш микрорайон признан одним из лучших в стране и стал показательным объектом для других застройщиков. Такие мероприятия позволяют лично познакомиться с коллегами, передать свой опыт и показать открытость для дальнейшего сотрудничества"

- директор кубанского застройщика ГК "ИНСИТИ" Андрей Шадрин

Это – не первый такой тур для специалистов: в минувшем году многие города России показывали им свои лучшие объекты и проекты, в том числе те, которые стали победителями всероссийского конкурса новостроек, передает "АиФ-Юг".

Больше всего участникам тура приглянулся краснодарский микрорайон Любимово, который стал вторым в номинации "Лучший жилой комплекс-новостройка в городе Краснодар", набрав рекордное количество баллов. Застройщики по достоинству оценили парковый бульвар с велодорожками, общие цоколи зданий во дворах микрорайона, а также продуманность расположения объектов социальной инфраструктуры, отметив: лучшие практики кубанских строителей они внедрят в своих регионах.