Города Кубани названы желанными для переезда российских пенсионеров

Россияне, вышедшие на пенсию, мечтают переехать в Сочи, Краснодар и Анапу: больше трети российских пенсионеров готовы прожить эти годы в комфортном климате, рядом с морем, да еще и в красивом и уютном городе, показало проведенное исследование.

Треть россиян пенсионного возраста назвали города Краснодарского края самым комфортным местом для жизни на пенсии, и лидером рейтинга стал курортный Сочи, показало исследование СберНПФ и Работа.ру.

Больше трети россиян, 34%, при выходе на пенсию хотели бы сменить свое место жительства, и самым популярным местом для жизни они назвали Сочи - его выбрали 26%. В лидерах для переезда оказались Краснодар (19%) и Анапа (18%), пишет РБК.

Еще 35% россиян о такой возможности пока не думали, а 31% заявили, что к переезду не готовы. Те же, кто готов решиться на переезд, называют преимуществами комфортность кубанского климата, близость к морю и красоту городов края.

Любопытно, что далее рейтинг предпочтительных городов выглядит так: Минеральные Воды (15%), Санкт-Петербург (14%), Пятигорск (13%), Ессентуки (13%) и Москва (12%).

Что касается возможностей к переезду, то почти половина, 48% желающих, готовы сделать это на свои собственные сбережения, 37% готовы продать для этого свое жилье, и только по 6% готовы потратить на переезд пенсию или доход от инвестиций, а 4% - прибыль от бизнеса.