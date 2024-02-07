Самым популярным у туристов регионом России остается Кубань

Наиболее популярными у российских туристов стали Краснодарский край, Петербург и столичный регион, показал опрос, проведенный сервисом OneTwoTrip среди своих клиентов – в рейтинг также попали Ставрополье и Дагестан.

Любимое место отдыха российских туристов – Краснодарский край, показало исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Кубань, которая славится своими черноморскими курортами и южными городами, в минувшем году посетили 53,5% опрошенных путешественников. На второй строчке оказалась Ленинградская область. Санкт-Петербург и его окрестности – их посетили 51,7% респондентов. На третьем месте Москва и область – ее отметили 42,8% опрошенных. Немаловажный факт и то, что Москва - отправная точка для путешествий за границу для многих жителей российских регионов, передает РИА Новости.

В пятерку вошли Республика Татарстан (28,1%), привлекающая своей культурой, и Калининградская область (24,1%), куда едут изучать достопримечательности и купаться в Балтийском море.

Попал в рейтинг и Ставропольский край – на курортах Кавказа отдохнули 14,2% опрошенных. Открытием для россиян стали Дагестан и Ростовская область, отметили в сервисе.