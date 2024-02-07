10 самых романтичных мест России

Мосты поцелуев, красивые смотровые, променады и набережные. Где найти самое романтичное место для свидания на 14 февраля? В Туту.ру выбрали 10 локаций.

Эксперты Туту.ру составили ко Дню Святого Валентина список самых романтичных мест России.

Романтичные точки есть во всех регионах России, открывает рейтинг Владивосток и Токаревский маяк. Красивый действующий маяк привлекает и туристов, и местных жителей, а фотосессии здесь получаются особенно эффектными.

На другом конце страны, в Калининградской области находится парк творчества «Муза». Он расположен в приморском городе Светлогорск, внимательные гости найдут в парке мини-скульптуру в виде пары ежиков.

В Краснодарском крае эксперты выделили два романтичных места. Смотровая Роза Пик, к которой ведет канатная дорога, открывает шикарные виды на окрестности, также тут расположен ресторан с панорамными окнами для романтического ужина. Вторая локация - мост поцелуев в Краснодаре, небольшой вантовый мост увешан замочками в знак любви молодых пар.

Также в список вошли Пушкинская улица в Ростове-на-Дону, Мост влюбленных в Тюмени, смотровая площадка «Царь-рыба» в Красноярске, набережная космонавтов в Саратове, экс-вертолетная площадка в Самаре и метромост в Нижнем Новгороде.