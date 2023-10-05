МГУ имени Ломоносова признан одним из лучших университетов мира

В Великобритании составили рейтинг лучших вузов мира. МГУ вошел в топ-100 лучших вузов. Также аналитики высоко оценили еще 14 российских университетов.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова оказался в числе лидеров в рейтинге 100 лучших университетов мира.

В рейтинге аналитической компании Quacquarelli Symonds из Великобритании учебные заведения были оценены по разным сферам науки. МГУ по направлению естественные науки назван 33-им из 100 лучших, по ряду направлений, среди которых гуманитарные науки, искусство, инженерное дело и технологии завоевал 58-ю строчку международного рейтинга.

Также высокую оценку получили еще 14 вузов страны, среди них Московский физико-технический институт (МФТИ), Санкт-Петербургский государственный университет(СПбГУ), Новосибирский государственный университет (НГУ).

МГУ - один из самых старых и крупнейших российских вузов, он включает 43 факультета и готовит специалистов в самых разных научных областях.