В Чечне открылся филиал МГУ 

Грозный отметил день учителя открытием филиала Московского государственного университета имени Ломоносова. Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил всех участников торжественного открытия вуза с этим событием.
Он рассказал, что открытие филиала МГУ в Грозном позволит всем желающим получать образование на высшем уровне. Таким образом, Чеченская Республика будет взращивать новых высококвалифицированных специалистов в различных сферах.
"Важно, что в этих стенах будут работать известные преподаватели, научные сотрудники и профессора, которые дадут своим воспитанникам глубокие знания, раскроют их способности. Сделают все, чтобы они стали профессионалами своего дела, востребованными в родной республике, на государственной службе и в бизнесе"
– Михаил Мишустин
Мишустин отметил, что столица республики уже многие годы является процветающим и развивающимся городом, а открытие вуза такого уровня это подтверждает в очередной раз.
Он также выразил надежду, что здесь будут учиться не только студенты из Чечни, но и со всего Юга России.