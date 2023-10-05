В Чечне открылся филиал МГУ 

Опубликовано: 14:01, 5 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Грозном открылся филиал Московского государственного университета. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил жителей республики с открытием вуза.

Грозный отметил день учителя открытием филиала Московского государственного университета имени Ломоносова. Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил всех участников торжественного открытия вуза с этим событием.

Он рассказал, что открытие филиала МГУ в Грозном позволит всем желающим получать образование на высшем уровне. Таким образом, Чеченская Республика будет взращивать новых высококвалифицированных специалистов в различных сферах.

"Важно, что в этих стенах будут работать известные преподаватели, научные сотрудники и профессора, которые дадут своим воспитанникам глубокие знания, раскроют их способности. Сделают все, чтобы они стали профессионалами своего дела, востребованными в родной республике, на государственной службе и в бизнесе"

– Михаил Мишустин

Мишустин отметил, что столица республики уже многие годы является процветающим и развивающимся городом, а открытие вуза такого уровня это подтверждает в очередной раз.

Он также выразил надежду, что здесь будут учиться не только студенты из Чечни, но и со всего Юга России.