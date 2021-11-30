Узгидромет предупредил о пыльных бурях на этой неделе

Зима в Узбекистане может начаться с пыльных бурь, Узгидромет распространил экстренное сообщение во вторник, 30 ноября.

По прогнозам синоптиков, 1 и 2 декабря в республике резко потеплеет в связи с выносом теплой воздушной массы с территории Ирана через Туркменистан. На этом фоне в Узбекистане ожидается усиление ветра до 17-22 м/с, местами до 25-28 м/с. В отдельных областях и районах страны возможны пыльные бури.

Напомним, недавно Ташкент накрыла мощная пыльная буря, после которой пошел "грязный" снег.