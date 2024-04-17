Паводки и сели в Узбекистане - под угрозой 9 регионов

В Узбекистане на фоне сильных дождей до конца недели в горных и предгорных районах существует опасность паводков и схода селей. Синоптики назвали регионы, находящиеся под угрозой.

Неблагоприятные явления ожидаются в ближайшие дни в девяти регионах Узбекистана, предупреждают специалисты Узгидромета.

С 25 по 28 апреля в республике ожидаются обильные осадки, что может привести к паводкам и сходу селевых потоков в предгорных и горных районах ряда регионов. Предупреждение действует в Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Самаркандской, Андижанской областях. Также сели и паводки могут наблюдаться в отдельных районах Навоийской, Джизакской, Наманганской, Ферганской и Ташкентской областей.

Население призывают быть острожным, возможно подтопление территорий.