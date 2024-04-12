Паводок на Волге набирает силу

Уровень воды в устье реки Волги в районе Астрахани с приходом весеннего половодья поднялся на 1,37 метра – до 4,06 метров, однако ситуация под контролем и подтопления жителям Астраханской области не угрожают.

Весеннее половодье пришло и на великую русскую реку Волгу – в устье реки возле Астрахани, в районе ее впадения в Каспийское море, уровень воды поднялся на 1,37 м, но пока все проходит в штатном режиме, сообщили в службе природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области.

Нынешний уровень воды по водопосту Астрахань – 4,06 м, тогда как неблагоприятный уровень реки составляет 6,3 м, а опасный – 6,7 м. Пока ситуация в норме, передает "АиФ Астрахань".

Держать уровень реки под контролем позволяет регулярный сброс воды с Волгоградского гидроузла, который ведется уже с 14 апреля, а сегодня достиг своего максимума – 26 тыс кубометров в секунду, в таком режиме сбросы воды продлятся до 27 апреля, добавили в службе.