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В МИД дали оценку действиям НАТО на границах России

В МИД дали оценку действиям НАТО на границах России

НАТО целенаправленно "испытывает на прочность" Россию, направляя военный флот и авиацию к границам страны. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства иностранных дел России.

"НАТО целенаправленно испытывает нас на прочность направлением военных кораблей и самолетов в зоны в непосредственной близости от наших границ, вынуждая Россию реагировать", - сказано в материале МИД.

В ведомстве также отметили, что ответные меры РФ адекватны, соразмерны и сдержанны.

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