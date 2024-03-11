Страны НАТО должны готовиться к напряженности с Россией

Заместитель главы НАТО призвал страны альянса готовиться к тому, что напряженные отношения с РФ примут затяжной характер. По его словам, напряженность начала возрастать после «крымской весны».

С заявлением о том, что в ближайшие годы отношения стран-участниц НАТО с РФ будет отличаться напряженностью выступил замгенсека альянса.

"Мы должны готовиться еще по крайней мере к нескольким годам напряженных отношений"

– Мирча Джоанэ

Он напомнил, что напряженность начала возрастать после «крымской весны»

В качестве примера он привел военные учения обеих сторон, инциденты в воздухе и на море и кибератаки. По словам Джоанэ, подобные инциденты могут продолжаться еще длительное время, и страны НАТО должны быть к этому готовы.

Заявление заместителя генерального секретаря НАТО о необходимости готовиться к продолжительной напряженности в отношениях с Россией является важным напоминанием о сложности современной международной политики.