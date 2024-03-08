Генсек НАТО анонсировал визит в Грузию

Глава Североатлантического альянса собирается посетить Грузию в обозримой перспективе. Цель поездки – укрепление дальнейшего партнерства.

Генсек НАТО в скором времени может приехать в Грузию. Об этом сам Йенс Столтенберг заявил на прошедшей в Брюсселе пресс-конференции.

"Я был в Грузии несколько раз, в ближайшее время посещу страну еще раз для дальнейшего укрепления нашего партнерства. Мое послание Грузии - это реформы, которые, конечно, важны"

– Йенс Столтенберг

Он акцентировал внимание на том, что Грузии для успешной евроинтеграции нужно соответствовать ценностям НАТО.

"НАТО основано на ценностях - демократии, верховенстве закона - и важно, чтобы Грузия соответствовала этим стандартам на пути евроатлантической интеграции"

– глава Североатлантического альянса

Генсек добавил, что Грузия – ценный партнер НАТО, который вправе сам выбирать свой путь.