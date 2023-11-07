НАТО хотят объединить в "военный Шенген"

Североатлантический альянс мог бы стать военной версией шенгенской зоны со свободным перемещением войск, такие надежды выразил в беседе с Reuters глава Объединенного командование по тыловому обеспечению и логистике альянса Александер Зольфранк.
"Зольфранк заявил, что хотел бы увидеть "военный Шенген", зону свободного военного прохода"
– Reuters
Свое желание представитель НАТО объяснил наличием препятствий для сил альянса при перемещении личного состава и вооружения. Свободе передвижения военных НАТО мешают некоторые национальные регламенты, уточнил он.
"Мы должны быть на шаг впереди. Мы должны подготовить театр действий задолго до того, как будет применена статья 5"
– Зольфранк
Речь идет о статье, связанной с коллективной обороной - нападение на одного из членов альянса будет рассматриваться как нападение на всех членов НАТО.
В НАТО хотят иметь возможность оперативно перебросить силы на восток в случае конфликта с Россией.