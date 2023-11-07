НАТО хотят объединить в "военный Шенген"

Войскам НАТО нужно обеспечить возможность беспрепятственного перемещения внутри стран альянса. Для этого может быть создать "военный Шенген".

Североатлантический альянс мог бы стать военной версией шенгенской зоны со свободным перемещением войск, такие надежды выразил в беседе с Reuters глава Объединенного командование по тыловому обеспечению и логистике альянса Александер Зольфранк.

"Зольфранк заявил, что хотел бы увидеть "военный Шенген", зону свободного военного прохода"

– Reuters

Свое желание представитель НАТО объяснил наличием препятствий для сил альянса при перемещении личного состава и вооружения. Свободе передвижения военных НАТО мешают некоторые национальные регламенты, уточнил он.

"Мы должны быть на шаг впереди. Мы должны подготовить театр действий задолго до того, как будет применена статья 5"

– Зольфранк

Речь идет о статье, связанной с коллективной обороной - нападение на одного из членов альянса будет рассматриваться как нападение на всех членов НАТО.

В НАТО хотят иметь возможность оперативно перебросить силы на восток в случае конфликта с Россией.