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В Стамбуле ураган, погибли два человека

В Стамбуле ураган, погибли два человека

Ураганный ветер в Стамбуле привел к жертвам - два человека погибли в результате обрушения крыши.

Из-за непогоды приостановлено движение судов по проливу Босфор.

"Пролив перекрыт в обе стороны из-за сильного ветра", - рассказал представитель управления береговой охраны Турции. Прогнозов по возобновлению движения по Босфору пока не дают.

Сильный ветер сказался и на авиасообщении - шесть самолетов авиакомпании Turkish Airlines не смогли приземлиться в Стамбуле и были направлены в Анкару и Измир, пишет РИА Новости.

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