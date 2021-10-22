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В Кремле не видят смысла в официальном диалоге с НАТО

В Кремле не видят смысла в официальном диалоге с НАТО

России не нужен официальный диалог с НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Пескова, подчеркнув, что такого мнения придерживаются в Кремле.

По его словам, новый оборонный план НАТО красочным образом правильность решений России, принятых несколько дней назад о прекращении официального диалога с Североатлантическим альянсом.

"Он просто не нужен, диалог в таких условиях не нужен, и подобные концепции НАТО это лишний раз подтверждают", - цитирует пресс-секретаря российского лидера ТАСС.

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