Совет Безопасности ООН обсудит ракетные испытания в КНДР

В среду, 20 октября, Совет Безопасности ООН обсудит в закрытом формате новые ракетные пуски КНДР. Об этом сообщили источники во всемирной организации.

По словам одного из источников, данная тема будет обсуждать в разделе "разное". Другой источник также подтвердил рассмотрение данного вопроса на заседании, передает ТАСС.

Напомним, ранее сообщалось, что КНДР провела 19 октября испытания новой баллистической ракеты подводных лодок. Позднее Пхеньян подтвердил данную информацию. В ООН выразили обеспокоенность ракетными пусками КНДР, призвав руководство этой страны возобновить усилия по достижению денуклеаризации Корейского полуострова.