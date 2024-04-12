Глава МИД Ирана не сможет перемещаться по Нью-Йорку

Министру иностранных дел ИРИ запретили свободное перемещение по Нью-Йорку, куда он прибудет для участия в мероприятиях ООН. Об ограничениях для Хосейна Амира Абдоллахияна сообщили в Госдепе.

Вашингтон ввел ограничения для главы иранского МИД, которые будут действовать в отношении него все время пребывания в Нью-Йорке. Об этом заявил представитель Госдепа.

"Соединенные Штаты ввели дополнительные ограничения на поездки для делегации министра иностранных дел Ирана"

– Ведант Патель

Он уточнил, о каких ограничениях идет речь. По его словам, Абдоллахиян и его делегация не смогут отдаляться далее чем на два квартала от трех точек:

штаб-квартиры ООН;

постпредства Исламской Республики при организации;

резиденции постпреда.

Ранее аналогичные ограничения вводились и для предыдущего иранского министра Мохаммада Джавада Зарифа. В 2019 году этот дипломат был включен в американский санкционный список.

Глава МИД Ирана прилетел в Нью-Йорк накануне. Основной пункт программы его визита – участие в заседании Совбеза по Палестине, где Абдоллахиян будет выступать. Кроме того, запланированы его переговоры с генсеком ООН и послами стран ОИС. Министр также проведет ряд двусторонних встреч.

Напомним, сегодня ночью в иранской провинции Исфахан прогремели взрывы. Американские СМИ сообщили, что они были связаны с атакой Израиля, осуществленной беспилотниками и ракетами. Однако в Тегеране утверждают, что речь шла только о трех БПЛА, при этом иранские власти не уточняют, кто запустил их. Израиль, по данным местных СМИ, также не намерен брать на себя ответственность.