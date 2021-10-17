Узбекистан и Афганистан создали совместные рабочие группы

Накануне в Термезе прошли переговоры делегаций Узбекистана и Афганистана, стороны договорились в ближайшие десять дней разработать дорожную карту по развитию взаимоотношений, сообщает Мининвествнешторг Узбекистана.

"Совместные рабочие группы были сформированы между двумя сторонами во многих сферах. Рабочие группы обсудят актуальные вопросы и предоставят своим главам рекомендации для дальнейших шагов", - сообщил в Twitter представитель движения "Талибан" (запрещено в РФ) Забихулла Муджахид.

Также стороны обсудили вопросы обеспечения безопасности границ, сотрудничества, международных грузоперевозок и транзита. Особое внимание на встрече было уделено вопросам реализации таких инфраструктурных проектов, как прокладка линии электропередачи "Сурхан – Пули-Хумри" и строительство железной дороги "Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар".