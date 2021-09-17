Иран намерен за три года в полтора раза нарастить мощность нефтепереработки

Власти Ирана обнародовали план по увеличению производственных мощностей страны по переработке нефти и газового конденсата на 50% в течение следующих трех лет, - заявил иранский министр нефти Джавад Овджи.

Новый план предполагает улучшение качества и количества продукции на существующих НПЗ и строительство новых комплексов. Ожидается, что общие мощности Ирана по переработке нефтепродуктов вырастут на 50% в течение следующих трех-четырех лет с 2,2 млн баррелей в день в настоящее время до 3,5 млн баррелей в сутки, - передает Iran.ru.

В строительстве новых нефтехимических заводов в Иране готовы принять участие минимум восемь инвесторов, - добавил министр, отметив, что доказанные запасы нефти Ирана составляют более 150 млрд баррелей.