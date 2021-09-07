"Минимум населения": Почему Путин и Шойгу хотят заселить Сибирь?

В последние месяцы в информационном поле повышается внимание к восточным регионам России. Повод к этому дают не только пожары, но и заявления высокопоставленных лиц. Президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), объявил о введении на 10 лет преференциального налогового режима. Будут отменены налоги на прибыль, на имущество, земельный и транспортный налоги. На Курильских островах также будет действовать режим свободной таможенной зоны. Около месяца назад об "освоении" Курил путем создание российского офшора говорил вице-премьер, полпред в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Такое же внимание руководство уделяет и Сибири. Министр обороны Сергей Шойгу предлагает перенести туда столицу и создать там новые города. Речь идет о 3-5 научно-промышленных центрах с населением от 300 тыс до 1 млн человек. Шойгу полагает, что в Сибири можно не просто добывать полезные ископаемые, но и перерабатывать их, получая продукт с добавленной стоимостью. В районе Канска есть потенциал для углехимического производства пластиков из неликвидного сырья. У Лесосибирска – для создания кластера "Лес и строительные материалы".

"И это только верхушка айсберга", — подытожил Шойгу, добавив, что возникновения новых городов бояться не нужно.

"Если бы этого боялись в прошлом, то не было бы ни Набережных Челнов с КамАЗом, ни Тольятти с "Жигулями", ни Дивногорска, Братска, Волжского, Зеленограда, Магнитогорска, Ангарска… Перечислять можно долго. Это те самые научно-промышленные центры, о которых мы сейчас говорим", — подчеркнул он.

Так как Госплана у нас уже 30 лет как нет, основное бремя развития будет на себе нести крупный капитал. При этом понятно, что одними деньгами решить все задачи не удастся. Требуется население. Поэтому неслучайно на Дне знаний Владимир Путин озвучил мысль о 500-миллионном населении России, которое могло бы быть реальностью, если бы не революции и разрушительные войны XX века.

Доцент кафедры международных отношений Восточного института ДВФУ, кандидат политических наук Леонид Козлов полагает, что при населении 5-7 млн человек ставить на ноги перерабатывающую промышленность в Сибири и на Дальнем Востоке невозможно.

"При населении всего в несколько миллионов человек будет гораздо дороже осваивать и экспортировать эти ресурсы. Придется все делать вахтовым методом. Но вахтовый метод оправдан при добыче первичных природных ресурсов. Сейчас основной проект, который обсуждается по экспорту природных ресурсов, - это новая железная дорога из Южной Якутии в Охотский район. Строить дорогу длинной в 2-3 тыс км вахтовым методом дорого. Нужен какой-то минимум населения здесь, чтобы эта ориентированная на экспорт ресурсодобывающая экономика функционировала и не была убыточной", - сказал он в беседе с "Вестником Кавказа".

Освоение Сибири важно как с экономической, так и с геополитической точки зрения. И здесь речь, в первую очередь, идет не о миллиардном Китае и полной решимости "забрать" Курилы Японии. "Страхи о миллионах китайцев на границе у нас на Дальнем Востоке воспринимаются с иронией. Китай сам испытывает депопуляцию, отток населения из сопредельных с нами провинций по той же причине – холодно, резко-континентальный климат, тяжело жить. Паритет покупательной способности в Китае намного выше уже лет 10, рабочим к нам невыгодно приезжать", - отметил ученый.

Геополитическая угроза может исходить не столько от Китая, а, вспоминая об интервенции США и Великобритании в XIX веке (Крымская война) и в начале XX века (Гражданская война), от англо-саксонского мира, указал Козлов. Он обратил также внимание, что КНР более интересна Средняя Азия и страны Индокитайского полуострова, чем Сибирь, для освоения которой придется потратить огромные средства, и людские, и денежные.

Сокращение населения Сибири чревато претензиями других государств и сепаратизмом. "Если представить, что здесь население сократится как-то радикально и останется не 7 млн, а 1 млн человек, это будет "пустая земля". В международном праве есть термин terra nullius, "ничья земля". Когда людей нет, то всегда возникает соблазн у других стран, не обязательно сопредельных, проникнуть на эту территорию. Во время Гражданской войны не было твердой власти, поэтому началось хищническое разграбление рыбных ресурсов и лесов иностранными браконьерами. Отсутствие твердой власти и должного количества населения может привести также к потере лояльности местного населения к центральным властям, то есть сепаратизму", - поведал политолог.

Заведующий кафедрой экономической теории Финансово-экономического института Северо-Восточного федерального университета Анатолий Попов отмечает, что Сибирь и Дальний Восток составляют 80% территории страны, но на них приходится лишь 20% населения. И этот тренд сложился не после распада СССР – он формировался столетиями.

"Мы заинтересованы в увеличении численности населения в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока. Пока это очень трудно решить. В условиях плановой экономики в какой-то степени это удавалось за счет формирования новых территориально-производственных комплексов. На этой основе появились крупные города в Сибири и была построена железная дорога. Нужны условия, надо вкладывать большие средства, тогда население этих регионов будет расти", - подметил Попов.

Необходимость наращивания населения восточных регионов страны он объясняет стремлением освоить природные богатства: "В Восточной Сибири, в регионах Дальнего Востока сосредоточены свыше 80% природных ресурсов нашей страны. Мы когда-то должны дотянуться до этих недровых богатств. В условиях четвертой промышленной революции мы должны быть заинтересованы выпускать больше инновационных товаров и услуг для удовлетворения потребностей внутри страны, да и для экспорта соседним крупнонаселенным государствам, как КНР, Индия, Индонезия и многие другие страны, которые примыкают к АТР".

Директор АНО "Лаборатория информационной политики", кандидат политических наук Никита Аргылов обратил внимание, что инициативы о развитии Востока руководством РФ озвучиваются на регулярной основе. Нынешние заявления он связал с предвыборной компанией правящей партии "Единая Россия", от которой баллотируется Шойгу в ГД: "Здесь прослеживается предвыборная история, особенно заявление Шойгу как основного паровоза избирательной кампании "Единой России". Интересно будет посмотреть продолжение идеи, оформление его в какие-то бумаги".

Аргылов считает, что со стороны государства есть большой интерес к ресурсам Сибири и Дальнего Востока, и с целью их разработки предпринимается целый комплекс мер.

"Создается чиновничья инфраструктура по развитию территорий, проводятся различные мероприятия. И везде красной нитью ставится вопрос кадрового сопровождения мегапроектов на Дальнем Востоке и в Сибири. Безусловно, для населения интересно и важно создание таких населенных пунктов, ведь интерес государства, по крайней мере в первое время, будет означать финансирование и строительство инфраструктуры. Дальний Восток не зря в последние годы сокращается. Люди едут за качественной жизнью в центральные города. А это, прежде всего рабочие места, образование, медицина, инфраструктура в целом. В этом отношении для экспорта сырья и товаров, важных для Азиатско-Тихоокеанского регионах и всего мира, на Дальнем Востоке можно организовать новые города. Последние проекты служат тому подтверждением", - говорит эксперт.