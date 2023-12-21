Самый дорогой тур в Сочи в 2023 году обошелся туристам в 2,8 млн рублей

Сочи и Анапа попали в пятерку лидеров по самым дорогим туристическим путевкам в прошлом году в России. За 11 дней отдыха в Сочи путешественники заплатили почти 3 млн рублей.

Туристический путевки на Кубань попали в список лидеров самых дорогих путешествий в 2023 году в РФ.

В топе самых дорогих туров второе место занял Сочи. Здесь группа из пяти человек отдохнула в течение 11 дней в четырехзвездочной гостинице за 2,8 млн рублей. Об этом рассказали в Ассоциации туристических операторов РФ.

Первое место в списке занял тур в Сибирь, который был приобретен в прошлом году, но состоится летом 2024 года. Круиз по сибирским рекам на 12 дней обошелся компании из 11 человек в 6,5 млн рублей.

На третьем месте алтайский тур за 2,7 млн рублей. На эти деньги семья из пяти человек отдыхала на Алтае в течение 10 дней в двух люксовых отелях.

На четвертом месте Анапа и туристическая путевка за 2 млн рублей. Пятеро туристов отдыхали здесь месяц в четырехзвездочной гостинице с системой "все включено".

Закрывает пятерку лидером речной тур из российской столицы в Ростов-на-Дону. Туристы путешествовали в течение 22 дней и заплатили 1,9 млн рублей.