Вестник Кавказа

Самый дорогой тур в Сочи в 2023 году обошелся туристам в 2,8 млн рублей

Самый дорогой тур в Сочи в 2023 году обошелся туристам в 2,8 млн рублей
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Сочи и Анапа попали в пятерку лидеров по самым дорогим туристическим путевкам в прошлом году в России. За 11 дней отдыха в Сочи путешественники заплатили почти 3 млн рублей.

Туристический путевки на Кубань попали в список лидеров самых дорогих путешествий в 2023 году в РФ. 

В топе самых дорогих туров второе место занял Сочи. Здесь группа из пяти человек отдохнула в течение 11 дней в четырехзвездочной гостинице за 2,8 млн рублей. Об этом рассказали в Ассоциации туристических операторов РФ. 

Первое место в списке занял тур в Сибирь, который был приобретен в прошлом году, но состоится летом 2024 года. Круиз по сибирским рекам на 12 дней обошелся компании из 11 человек в 6,5 млн рублей. 

На третьем месте алтайский тур за 2,7 млн рублей. На эти деньги семья из пяти человек отдыхала на Алтае в течение 10 дней в двух люксовых отелях. 

На четвертом месте Анапа и туристическая путевка за 2 млн рублей. Пятеро туристов отдыхали здесь месяц в четырехзвездочной гостинице с системой "все включено". 

Закрывает пятерку лидером речной тур из российской столицы в Ростов-на-Дону. Туристы путешествовали в течение 22 дней и заплатили 1,9 млн рублей.

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