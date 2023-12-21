Новогодний Сочи принял более 280 тыс туристов

Новогодние праздники в Сочи провели свыше 280 тыс гостей. Турпоток оказался выше прошлогоднего.

В Сочи на Новый год и в праздничные каникулы побывали свыше 280 тыс человек, востребованность курорта возросла.

«В новогодние праздники наш город посетили свыше 280 тысяч человек. Это на 4% выше, чем в прошлом году»

– мэр курорта Алексей Копайгородский

В среднем отели были загружены более чем на 75%. Наиболее популярны среди отдыхающих были в праздники санатории и пансионаты, где отдых можно совмещать с оздоровительными процедурами, а также комфортные отели уровня 4 и 5 звезд.

Большинство туристов в Сочи в новогодние праздники предпочли остановиться у моря, на горный кластер пришлось чуть более 79,5 тыс туристов.